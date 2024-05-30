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Afyonkarahisar'da hayvan yemi yüklü tır devrildi

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, hayvan yemi yüklü bir tırın kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yem çuvalları çevreye dağıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan hayvan yemi yüklü tır devrilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz tespit edilemeyen T.A., idaresindeki hayvan yemi yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki refüje çarpıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dorsedeki yem çuvalları ise çevreye dağıldı. Kazadan dolayı karayolunda trafik bir süre tek yönlü olarak kontrollü bir şekilde sağlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İhsaniye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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