Afyonkarahisar'da hayvan yemi yüklü tır devrildi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan hayvan yemi yüklü tır devrilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz tespit edilemeyen T.A., idaresindeki hayvan yemi yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki refüje çarpıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dorsedeki yem çuvalları ise çevreye dağıldı. Kazadan dolayı karayolunda trafik bir süre tek yönlü olarak kontrollü bir şekilde sağlandı. - AFYONKARAHİSAR