Afyonkarahisar'da Hastalık ve Zararlı Takibi Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da ekimi yapılan alanlarda hasat verimini arttırmak amacıyla başlatılan hastalık ve zararlıların takibi devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde hastalık ve zararlıların takibi devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca entegre mücadele kapsamında meyve zararlılarının takibinde kullanılan tuzakların kontrolleri yapılmıştır" ifadelere yer verildi. - AFYONKARAHİSAR