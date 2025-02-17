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Afyonkarahisar'da Hastalık ve Zararlı Takibi Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Hastalık ve Zararlı Takibi Devam Ediyor
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ekim yapılan alanlarda hasat verimini artırmak amacıyla hastalık ve zararlıların takibine devam ettiklerini açıkladı. Teknik elemanlar, meyve zararlılarının takibinde kullanılan tuzakları kontrol etti.

Afyonkarahisar'da ekimi yapılan alanlarda hasat verimini arttırmak amacıyla başlatılan hastalık ve zararlıların takibi devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde hastalık ve zararlıların takibi devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca entegre mücadele kapsamında meyve zararlılarının takibinde kullanılan tuzakların kontrolleri yapılmıştır" ifadelere yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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