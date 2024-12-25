Afyonkarahisar'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 8 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.Y. isimli şahsın 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma' suçundan 8 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR