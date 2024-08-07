Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Hakkında silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. isimli şahıs Çay'a bağlı Yeşilyurt köyünde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR