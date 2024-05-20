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Afyonkarahisar'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da hakkında 3 farklı dosyadan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında 3 farklı dosyadan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde K.A., isimli şahsın 'hırsızlık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçlarından 3 farklı dosyadan toplamda 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüpheli polisin takibi sonrası yakalanırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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