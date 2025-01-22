Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin 36'sı çocuk

Yangın faciasında acımızı katlayan bir detay daha
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da Hapis Ceza İzlemi: İki Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Hapis Ceza İzlemi: İki Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da haklarında hapis cezası bulunan N.K. ve T.K. isimli şahıslar, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. N.K., kumar suçundan, T.K. ise yaralama ve tehdit suçlarından ceza almıştı.

Afyonkarahisar'da il merkezinde ve Çay ilçesinde haklarında hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 2 yıl 6 gün hapis cezası bulunan N.K. isimli şahıs Afyonkarahisar'da, hakkında basit yaralama, kasten yaralama, tehdit suçlarından 1 yıl 2 ay 29 gün hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs ise Çay'da yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz ve Bolvadin Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yıllardır tartışılan nafaka usulü değişiyor
img

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
img

Dünya devi onun için geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 15 yaralı

Servis minibüsü dere yatağına düştü! 1 ölü, 15 yaralı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
Survivor Sahra Işık'ın 3 erik için ödediği ücret şoke etti

3 erik için ödediği ücret şoke etti!
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.