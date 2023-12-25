Afyonkarahisar'da Haftaya Güneşli Başlangıç
Afyonkarahisar yeni haftaya açık ve güneşli bir hava ile başladı. Hafta boyunca yağış beklenmezken sıcaklıkların gündüz 13 derece, geceleri ise en düşük 1 derece seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Sabahları sis ve puslu bir hava beklenen kentte hafta boyunca açık bir hava hakim olacak.
Afyonkarahisar yeni haftaya açık ve güneşli bir hava ile başladı.
Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmezken sıcaklıkların ise gündüz 13 derece, geceleri ise en düşük 1 derece seviyelerinde olması bekleniyor. Değerlendirmelere göre sabahları sis ve puslu bir havanın beklendiği kentte hafta boyunca açık bir havanın hakim olması tahmin ediliyor. - AFYONKARAHİSAR