Afyonkarahisar'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Gürsu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö., yönetimindeki 68 DP 919 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR