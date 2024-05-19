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Afyonkarahisar'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Bayramgazi köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., yönetimindeki 42 FF 70 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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