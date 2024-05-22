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Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Ağzıkara köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., yönetimindeki 45 P 3337 plakalı hafif ticari araç kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.K., idaresindeki 03 SK 511 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki refüje takla atarken, hafif ticari araç ise yön tabelalarına çarparak durabildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte G.Y. ve H.E.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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