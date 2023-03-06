Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı. M.Ş. yönetimindeki 20 AAL 253 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü M.Ş. ile araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Sandıklı ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaynak: AA / 3. Sayfa Karahisar Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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