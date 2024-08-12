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Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp ağaçlık alana giren hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.P., idaresindeki 45 AKH 148 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ardından araç yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü ile birlikte B.P. ve Z.P., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emirdağ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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