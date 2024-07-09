Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçta ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Çakır mahallesinde yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.A., idaresindeki 32 DM 489 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki yaklaşık 4 metre yükseklikteki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte M.A., G.Ç., A.Ç., S.Ç., ile H.A. (17) ve A.G.Ç. (12) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR