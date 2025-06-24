Afyonkarahisar'da Güvenlik Denetimleri: 26 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Güvenlik Denetimleri: 26 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş denetimlerinde 26 kişi yakalanırken, 6,3 gram uyuşturucu ve 126 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca çok sayıda silah ve bıçak da bulundu.

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen güvenlik ev asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalanırken, ayrıca 6,3 gram uyuşturucu ile 126 adet uyuşturucu haplar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler16-23 Haziran tarihleri arasında güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde hapis ve ifadesi alınmak üzere aranan 26 kişi yakalanırken ayrıca 8 bin 463 şahsın ve bin 929 aracın sorgulaması yapıldı. Denetimlerde ayrıca 7 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 17 bıçak, 6,3 gr uyuşturucu madde, 126 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi. Ele geçirilen bıçaklarla ilgili 17 kişiye 50 bin 201 TL para cezası kesilirken, 59 şahsa ve 74 araca da idari para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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