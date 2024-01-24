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Afyonkarahisar'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Satıcısı Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları satan bir şahıs, jandarma operasyonuyla yakalandı. Operasyonda 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kaçak elektronik kol saati ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı cep telefonu satan bir şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ü. (29) isimli şahsın ilçede ve Dişli beldesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları sattığı yönünde bilgi alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Şahsı kullandığı aracı durdurarak arama yapan ekipler 12 adet cep telefonu, 16 adet kulaklık ve 8 adet kaçak elektronik kol saati ele geçirdi.

Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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