Afyonkarahisar'da Gübre Taşıyan Tırda 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da gübre taşıyan tırda eğitimli narkotik köpekleri eşliğinde arama yapan polis ekipleri 5 kilogram uyuşturucu ele geçirirken, operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent girişinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ardından gübre taşıyan tırı emniyetin otoparkına götüren polis ekipleri burada eğitimli narkotik köpekleri ile arama yaptı. Aramada gübre çuvallarının arasına zulalanmış halde 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan M.S., isimli şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon anı ve eğitimli köpeklerin uyuşturucuyu bulduğu anlar ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR