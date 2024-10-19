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Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte toplam 3 kişi gözaltına alındı. Olayda 9 bin 370 TL'ye de el konuldu.

Afyonkarahisar'da polis tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şahsın yabancı uyruklu oldukları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri öncü ve artçı olarak ilerlediği tespit edilen 2 aracı takibi alıp gerekli güvenlik önlemlerinin ardından durdurdu. Araçlarda bulunan şahısların yapılan kimlik sorgulamalarında bir şahsın yurda kaçak yollardan girdiği tespit edildi. Olay sonrası araçta bulunan ve organizatör oldukları öne sürülen yabancı uyruklu Y.E. ile S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 370 TL paraya da ele konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Göçmen Hukuk Suç

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