Afyonkarahisar'da Gerçekleşen Evden Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı
Afyonkarahisar'da geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ve faili meçhul kalan evden hırsızlık olayını Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aydınlattı. İ.D. isimli şahıs Sandıklı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ve faili meçhul kalan evden hırsızlık olayını Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aydınlattı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığınca faili meçhul olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Hakkında evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan aranma kaydı bulunan İ.D. isimli şahıs Sandıklı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR