Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu: 12 Kadın Kurtarıldı, 4 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda ikisi ev hapsi olmak üzere 4 kişi tutuklanırken zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 12 kadın kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fuhuş operasyonunda takibe alınan 4 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 610 lira, 190 bin lira tutarında 4 senet, av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda G.S., H.Ü., İ.Ç., H.D., L.M. ile M.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden L.M. ile M.D. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan G.S., H.Ü., İ.Ç. ve H.D. tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan ikisinin ev hapsine alındığı belirtildi.

Operasyonda 12 kadın ise fuhuş batağından kurtarıldı. - AFYONKARAHİSAR