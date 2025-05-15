Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu: 12 Kadın Kurtarıldı, 4 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu: 12 Kadın Kurtarıldı, 4 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da polis, gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 4 kişiyi tutukladı ve zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 12 kadını kurtardı. Baskında çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda ikisi ev hapsi olmak üzere 4 kişi tutuklanırken zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 12 kadın kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fuhuş operasyonunda takibe alınan 4 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 610 lira, 190 bin lira tutarında 4 senet, av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda G.S., H.Ü., İ.Ç., H.D., L.M. ile M.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden L.M. ile M.D. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan G.S., H.Ü., İ.Ç. ve H.D. tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan ikisinin ev hapsine alındığı belirtildi.

Operasyonda 12 kadın ise fuhuş batağından kurtarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim

İstanbul'a gelmeyen Trump'tan kafa karıştıran Putin açıklaması
Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinde

Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinde
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu

Daha neler göreceğiz! Trafikte kaydedilen görüntüye bakın
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki kombinine beğeni yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Kilolarca altın Türkiye sınırında yakalandı

Kilolarca altın Türkiye sınırında yakalandı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.