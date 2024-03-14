Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü davasından 4 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Salar Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede FETÖ örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen E.Y.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR