Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üye olma suçundan aranan bir şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahıs, 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranıyordu.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada FETÖ) üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan F.Ö. (46) ekipler tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR