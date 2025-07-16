Afyonkarahisar'da FETÖ Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında firari olanların da bulunduğu toplam 6 şahıs yakalandı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik polis tarafından yapılan operasyonda aralarında firari durumda olan şahıslarında bulunduğu 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı kanununa muhalefet suçundan yürütülen çalışmalar çerçevesinde M.Ş., S.G., Ş.H., Ş.H., A.N.A. isimli şahıslar ve örgüte üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan ve 4 yıldır firari olan Z.K. olmak üzere toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonda ekiplerin aranan şahısların kaldıkları adreslere baskın yapmaları ve gözaltına alınma anları polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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