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Afyonkarahisar'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kamyonet, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.A, (48) idaresindeki 34 UV 7811 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 18. kilometresinde aynı yönde seyreden M.O, (36) yönetimindeki 26 GP 773 plakalı tırın dorsesi ile N.Y'nin (35) kullandığı 26 TH 474 plakalı otomobile çarptı. Kazada, kamyonetteki U.G, (56) yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet ile otomobil sürücüleri ise ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından U.G'nin cenazesi morga götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil trafik

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