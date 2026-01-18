Haberler

Otomobil mopedle çarpıştı: Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir otomobilin mopede çarpması sonucu anne hayatını kaybederken, 12 yaşındaki oğlu ağır yaralandı. Kazaya ait güvenlik kameraları görüntülerinde, mopedde bulunanların metrelerce havaya savrulduğu görüldü.

Afyonkarahisar'da otomobilin moped ile çarpıştığı kazada anne hayatını kaybederken, 12 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada mopedde bulunanların metrelerce yükseğe savrulduğu görüldü.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. (31) idaresindeki 42 U 9860 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Tatarlı beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan S.S'nin (48) kullandığı mopede çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada moped sürücüsü S.S. ile oğlu D.S. ağır yaralandı. Yaralılar, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan anne S.S. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, oğlunun ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü E.D.'yi gözaltına aldı. Öte yandan, güvenlik kameralarına da yansıyan kazada mopedde bulunanların metrelerce yükseğe savrulduğu görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
