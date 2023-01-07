Afyonkarahisar'da feci kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı patpat diye tabir edilen tarım aracının sürücüsünün korkunç şekilde can verdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı patpat diye tabir edilen tarım aracının sürücüsünün korkunç şekilde can verdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y, (45) idaresindeki 03 RD 035 plakalı otomobil, geçtiğimiz 30 Aralık 2022'de Ahmet Aksoy'un (67) kullandığı patpatla çarpıştı. Kazada tarım aracı sürücüsü ile otomobilde bulunan A.T, (43) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla üniversite hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan patpat sürücüsü Aksoy'un, 6 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini dün kaybederek yaşamını yitirdiği bildirildi. Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı ise adeta görenlerin kanını dondurdu. Kazada otomobilin patpata çarptıktan sonra sürücüsünün metrelerce yükseğe çıktıktan sonra yaklaşık 5 metre ileriye düştüğü görülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ahmet Aksoy Karahisar 3. Sayfa Haberler

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