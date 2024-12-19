Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin tıra arakadan çarptığı kazada ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.C. idaresindeki 03 AGU 122 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 03 ZB 480 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü T.C. (26) ile araçtaki N.Y. (53), E.C. (49), M.A. (34), Z.A. (29), İ.A. (9) ile E.A. (4) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR