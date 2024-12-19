Üye Girişi
Haberler
MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Yayla Kızılkaya öldürüldü
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
Beklenen gün geldi çattı! Erdoğan'ın hamlesi merakla bekleniyor
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?

Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir otomobilin tıra çarpması sonucu ikisi çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda acil servis ekibi görev yaptı.

Afyonkarahisar'da otomobilin tıra arakadan çarptığı kazada ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.C. idaresindeki 03 AGU 122 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 03 ZB 480 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü T.C. (26) ile araçtaki N.Y. (53), E.C. (49), M.A. (34), Z.A. (29), İ.A. (9) ile E.A. (4) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
img

Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar
img

Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
Kara para aklama davasında mahkemede gerginlik
Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor

Son Dakika Haberleri

19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU | KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Merkezi atama başvurusu nasıl yapılır? Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında ve aslen nereli? Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 19 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.