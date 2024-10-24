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Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'da öğrenci almaya giden bir servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan 3'ü yaşamını yitirdi, 2'sinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Afyonkarahisar'da öğrenci almaya giden servis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Yaşam Kaza

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