Afyonkarahisar'da fayans yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı
Afyonkarahisar'da fayans yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve yol trafiğe kapatıldı. Kazada tırdan çevreye saçılan fayanslar nedeniyle karayolunun bir yönü yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kaldı.
Afyonkarahisar'da fayans yüklü tırın yola devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
A.D. (41) idaresindeki 43 AEU 404 plakalı fayans yüklü tır, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında yola devrildi.
Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan yola saçılan fayanslar nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, ekiplerin tır ile yola saçılan fayansları kaldırması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.