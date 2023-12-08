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Afyonkarahisar'da fayans yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

8 Aralık 2023 10:39 Son Güncelleme: 10:41 Abone Ol

Afyonkarahisar'da fayans yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve yol trafiğe kapatıldı. Kazada tırdan çevreye saçılan fayanslar nedeniyle karayolunun bir yönü yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kaldı.