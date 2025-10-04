Haberler

Afyonkarahisar'da Faizsiz Kredi Dolandırıcılığı: 50 Bin TL'lik Vurgun

Afyonkarahisar'da, internet üzerinden faizsiz kredi teklifiyle dolandırıcılık yapan bir kişi tutuklandı. Mağdur, dolandırıcıya 49 bin 750 TL gönderdiğini fark ettikten sonra polise başvurdu.

Afyonkarahisar'da faizsiz kredi yalanıyla yaklaşık 50 bin TL dolandırıcılık yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, polise müracaat eden A.İ.D., isimli şahıs İnternet üzerinden 100 bin TL faizsiz kredi kampanyası gördüğünü, linke tıklayarak kimlik bilgilerini forma girdiğini daha sonrasında kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandığını söyledi. Sonrasında kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandığını, kredinin onayladığını ve hesabını kontrol etmesini söylediğini, hesabını kontrol ettiğinde ise 500 bin TL para olduğunu ve şahsın kendisine verdiği hesap bilgilerine 49 bin 750 TL para gönderdiğini belirtti. A.İ.D. daha sonra başka bir hesaba daha gönderecekken arkadaşının uyarması ile durumu fark ettiğini ve dolandırıldığını anlayarak polise başvurduğunu dile getirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyon ile dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlenen F.G.M., ismi şahsı Kocaeli'de yakaladı. Şahıs ardından getirildiği Afyonkarahisar'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

