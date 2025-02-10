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Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Alevler gökyüzünü kapladı

Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Alevler gökyüzünü kapladı
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Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabalarına rağmen devam ediyor. Gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar, bölgedeki hayatı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki yoğun duman tabakası dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Alevler gökyüzünü kapladı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangının meydana geldiği alanda itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgedeki giriş-çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

İTFAİYE EKİPLERİ YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriyor. Gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar, söndürme çalışmalarını zorlaştırsa da ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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