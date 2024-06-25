Afyonkarahisar'da Eve Giren Yılan İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

Afyonkarahisar'da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, kent merkezi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın birinci katındaki evlerinde yılan gören aile üyeleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler profesyonel yöntemlerle yılanı yakaladı. Yılanın zarar görmeden yakalanması, hem ev halkını hem de doğaseverleri memnun etti. Yakalanan yılanın, doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR