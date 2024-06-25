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Afyonkarahisar'da Eve Giren Yılan İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

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Afyonkarahisar'ın Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir apartmanda eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından zarar görmeden yakalandı ve doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Afyonkarahisar'da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, kent merkezi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın birinci katındaki evlerinde yılan gören aile üyeleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler profesyonel yöntemlerle yılanı yakaladı. Yılanın zarar görmeden yakalanması, hem ev halkını hem de doğaseverleri memnun etti. Yakalanan yılanın, doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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