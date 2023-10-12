Afyonkarahisar'da ev baskınında 2 kilogram esrar ve 12 kök kenevir ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından yapılan ev baskınında, bir şahsın evinde 2 kilograma yakın esrar ile ekili vaziyette 12 kök kenevir bulundu. Şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından evine yapılan baskında 2 kilograma yakın esrar ile ekili vaziyette 12 kök kenevir ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Hamidiye köyünde yaşandı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ç.B. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 1920 gram esrar, 12 kök kenevir ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR