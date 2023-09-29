Afyonkarahisar'da Esrar ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 334 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 334 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Olay, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan M.K., isimli şahsın kenevir ektiği ve daha sonra bunu esrara dönüştürerek sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler bin 334 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirdi.

Olayın ardından M.K., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR