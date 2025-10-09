Afyonkarahisar'da Eski Muhtarın Ölümüne Neden Olan Kaza Kameralarda
Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada, eski muhtar Mevlüt İnceer'in yolda yürürken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından sürücü tutuklandı.
Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan kazada, İkiler'den Akcan Parkı yönüne seyreden M.E. idaresindeki 34 EDE 033 plakalı araç, yol kenarında yürüyen Mevlüt İnceer'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Yaşanan kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İnceer'in otomobil çarptıktan sonra metrelerce havaya yükselip ardından yere düştüğü görülüyor.
Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan araç sürücüsü M.E.'nin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR