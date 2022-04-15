Afyonkarahisar'da eski koca dehşeti: Sokak ortasında 10 bıçak darbesi - Haberler

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Afyonkarahisar'da eski koca dehşeti: Sokak ortasında 10 bıçak darbesi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Afyonkarahisar'da eski koca dehşeti: Sokak ortasında 10 bıçak darbesi

Afyonkarahisar'da bir kişi boşandığı eski eşini kuaför dükkanından çıkarıp sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Afyonkarahisar'da bir kişi boşandığı eski eşini kuaför dükkanından çıkarıp sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olayın ardından genç kadın ameliyata alınırken dehşeti yaşatan eski koca ise gözaltına alındı.

Olay, Dazkırı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede uzun yıllardır bayan kuaförü olarak çalışan Canan T. isimli kadın 1 yıl evli kaldığı Hulusi A. ile geçtiğimiz aylarda boşandı. İkili arasında iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde düğün takısı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hulusi A., eski eşinin çalıştığı kuaför dükkanına gelerek Canan T.'yi dışarı çıkarıp yanında getirdiği bıçak ile sokak ortasında 10'a yakın bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile Canan T., üniversite hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayı gerçekleştiren şahsın geçmişte cinayet işlediği de ortaya çıktı

Olayın ardından polis tarafından yakalanan Hulusi A.'nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şahsın çocuk sayılacak yaşta işlediği cinayetten dolayı cezaevinde olduğu ve cezasını çekmesinin ardından yaklaşık 2 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da eski koca dehşeti: Sokak ortasında 10 bıçak darbesi

Afyonkarahisar'da eski koca dehşeti: Sokak ortasında 10 bıçak darbesi

Afyonkarahisar'da eski koca dehşeti: Sokak ortasında 10 bıçak darbesi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Kuaför, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Haberler

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