Afyonkarahisar'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Afyonkarahisar'ın 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, av tüfeği ve mermi ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın 4 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dinar, Başmakçı, Evciler ve Dazkırı ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 4 ilçede belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı baskınlarda, bir miktar uyuşturucu madde, 2 av tüfeği, 26 fişek ve 14 mermi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa