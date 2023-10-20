Afyonkarahisar'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Afyonkarahisar'ın 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, av tüfeği ve mermi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın 4 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dinar, Başmakçı, Evciler ve Dazkırı ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 4 ilçede belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı baskınlarda, bir miktar uyuşturucu madde, 2 av tüfeği, 26 fişek ve 14 mermi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.