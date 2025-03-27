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Afyonkarahisar'da Engelli Bakım Merkezine Yangın Eğitimi

Afyonkarahisar'da Engelli Bakım Merkezine Yangın Eğitimi
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Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi personeline yönelik afet ve yangın eğitimi düzenledi. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından engelli bakım merkezi personeline yönelik afet ve yangın eğitimi verildi.

Eğitim çalışması Özel Sandıklı Engelli Bakım Merkezi'nde yapıldı. Eğitim çalışma teorik ve uygulamalı olarak 2 aşamada yapıldı. Eğitim çalışması AFAD personelleri katılımcılara 'afet ve yangın' eğitimi verdi. Ekipler ardından kurum bahçesinde çalışanların katılımıyla yangın söndürme tatbikatı yaptı. Tatbikatta çıkan yangınlarda çevre güvenliğinin nasıl alınacağı ve alevlere nasıl müdahale edilmesi gerektiği noktasında uygulamalı olarak eğitim verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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