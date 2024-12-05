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Afyonkarahisar'da Engelli Araç Park Yeri Denetimi

Afyonkarahisar'da Engelli Araç Park Yeri Denetimi
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Afyonkarahisar'da polis, engelli araç park yerlerine usulsüz park eden sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Kurallara aykırı park edenlere 2918 sayılı Kanun gereğince cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından engelli araç park yerine usulsüz park gerçekleştiren sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden denetimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizin münferit yerlerinde bulunan engelli park alanları kontrol edilmekte, bu alanlara araçlarını haksız park eden sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gereğince bin 380 TL cezai işlem uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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