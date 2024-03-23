Afyonkarahisar'da Elektronik Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda elektronik sigara ve malzemesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, H.K. isimli şahsın Bolvadin'de elektronik sigara sattığı yönünde bilgi elde etmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüpheli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 30 adet elektronik sigara 240 milim likit ele geçirildi. Ekipler şüpheli şahıs gözaltına alırken, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR