Afyonkarahisar'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolünü kaybeden elektrikli bisiklet, devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da elektrikli bisikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Y.'nin kullandığı 03 AIT 800 plakalı elektrikli bisiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

