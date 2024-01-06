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Afyonkarahisar'da elektrikli bisiklet kazası: 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde meydana gelen elektrikli bisiklet kazasında, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen elektrikli bisiklette ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hocalar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. (71) idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada V.K., ile birlikte E.N.K. (10) ve V.K., (9) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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