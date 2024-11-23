Afyonkarahisar'da Ele Geçirilen Elektronik Sigaralarla İlgili Operasyon
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, gümrük kaçağı 51 adet elektronik sigara ele geçirdi. M.M.G. isimli şahıs, kişisel kullanımı aşan miktarda elektronik sigara satarak maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 51 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.M.G. isimli şahsın, Çobanlar ilcesinde çeşitli yollardan temin ettiği gümrük kaçağı kişisel kullanımı aşacak sayıda elektronik sigaraları satarak maddi kazanç sağladığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler Ardından şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 51 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR