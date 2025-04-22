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Afyonkarahisar'da El Freni Çekilmeyen Araç, Sürücüsünü Ezerken Son Anda Durduruldu

Afyonkarahisar'da El Freni Çekilmeyen Araç, Sürücüsünü Ezerken Son Anda Durduruldu
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Afyonkarahisar'daki bir akaryakıt istasyonunda, el freni çekilmeyen hafif ticari araç hareket ederek sürücüsünü ezdi. Olay, bir istasyon görevlisinin hızlı müdahalesi ile büyük bir kazadan dönüldü.

Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen hafif ticari araç bir anda hareket edip durdurmak isteyen sürücüsünü ezerken, bir görevlinin son anda yaptığı manevra ile trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkmadan durduruldu.

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 70'inci kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan olayda bir sürücü, hafif ticari araçla yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Burada pompanın yakınına aracını park eden sürücü el frenini çekmeden aşağı indi. Sürücü araçtan iner inmez araç bir anda kendi kendine hareket etmeye başladı. Durumu gören sürücü geri dönüp aracın yolcu tarafının kapısını açıp el frenini çekmeye çalıştı. Ancak bundan başarılı olamayınca hareket eden araç sürücüyü pompa koruması için yapılan demirin arasına sıkıştırıp ayağının üzerinden geçti. Durumu fark eden akaryakıt istasyonu çalışanlarından biri ise son anda koşup el frenini çekerek aracı durdurdu. İstasyon görevlisinin bu hamlesi yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. El freninin çekilmesi ile aracın trafiğin yoğun olduğu Afyonkarahisar-Antalya karayoluna çıkmasının önüne geçildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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