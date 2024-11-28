Afyonkarahisar'da Ehliyetsiz Sürücüyle Trafik Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün birinin 14 yaşında olduğu iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çobanlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S,(69) idaresindeki 03 ET 588 plakalı otomobil, kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ehliyeti bulunmayan M.Ç'nin (14) kullandığı 03 VL 289 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki K.K, (63), K.K, (59) M.K, (37) ile B.M.Ç, (9) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR