Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' Afyonkarahisar'da yapıldı. Denetimlerde şüpheli görülen şahısların GBT taraması üzerinden kimlik sorgulamaları icra edildi. Denetimlerde esnasında belgelerinde eksiklik bulunan ya da yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen şahıslar gözaltına alınıp ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title