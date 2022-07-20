Afyonkarahisar'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' Afyonkarahisar'da yapıldı. Denetimlerde şüpheli görülen şahısların GBT taraması üzerinden kimlik sorgulamaları icra edildi. Denetimlerde esnasında belgelerinde eksiklik bulunan ya da yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen şahıslar gözaltına alınıp ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler

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