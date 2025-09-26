Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Taşıyan Sürücü Tutuklandı

Afyonkarahisar'da kullandığı aracın bagajında düzensiz göçmen taşıyan bir şahıs polisin dikkati sayesinde yakalanırken, olayla ilgili kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kentin giriş noktasında denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada aracın bagajında 1 kişi yakalandı. Olayın ardından araç sürücüsü İ.Ç., organizatör olarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardında sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR