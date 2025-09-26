Haberler

Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Taşıyan Sürücü Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Taşıyan Sürücü Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis, şüpheli bir aracı durdurarak bagajında düzensiz göçmen bulunan sürücüyü tutukladı. Olayla ilgili organizatörlük yaptığı belirtilen kişi cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da kullandığı aracın bagajında düzensiz göçmen taşıyan bir şahıs polisin dikkati sayesinde yakalanırken, olayla ilgili kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kentin giriş noktasında denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada aracın bagajında 1 kişi yakalandı. Olayın ardından araç sürücüsü İ.Ç., organizatör olarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardında sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
