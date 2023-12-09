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Afyonkarahisar'da düzensiz göçmen taşıyan şahıs gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da kullandığı araç ile 4 düzensiz göçmeni taşıyan bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın aracı durdurularak kimlik sorgulamaları yapıldı ve belgeleri olmayan 2 kişi İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Afyonkarahisar'da kullandığı aracı ile 4 düzensiz göçmeni taşıyan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.E. (28) isimli şahsı kullandığı aracı ile düzensiz göçmenleri taşıdığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Söz konusu şahsın kullandığı aracı durduran ekipler C.E.'yi gözaltına aldı. Araçta bulunan 4 kişinin kimlik sorgulamalarını yapan ekipler araçta bulunan iki kişinin belgelerinin olduğunu yabancı uyruklu diğer iki kişinin ise evraklarının olmadığını tespit etti. Ardından evrakları olan 2 şahıs kayıtlı oldukları kentlere gönderilirken, belgeleri olmayan diğer 2 kişi ise İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Soruşturma Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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