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Afyonkarahisar'da düzensiz göçmen taşıyan araçta 2 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta bulunan 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı suçundan savcılığa sevk edilecek.

Afyonkarahisar'da aracı ile düzensiz göçmenleri taşıyan şahıs ile araçta bulunan 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Çay ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak içerisinde bulunan şahısların kimlik sorgulamaları yapıldı. Yapılan incelemede aracı kullanan kişinin K.K. olduğu ve H.H. isimli yabancı uyruklu şahsın herhangi bir belgesinin bulunmadığı, diğer şahıs H.K.'nın ise Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünce tanzim edilmiş geçici koruma kimlik belgesi bulunduğu ancak yol izin belgesi olmadığı tespit edildi. Yakalanan 3 şahıs emniyete götürülürken K.K.'nın işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan savcılığa sevk edileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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