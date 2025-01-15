Üye Girişi
Haberler
Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi

Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı

Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen 4 göçmen operasyonunda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Ayrıca 231 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı, 10 kişi sınır dışı edildi.

Polisin yaptığı 4 düzensiz göçmen operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 4 farklı düzensiz göçmen operasyonunda organizatör oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede tanzim edilmiş kimlik ya da kimlik yerine geçerli herhangi bir belgesi bulunmadığı ve ülkeye illegal yollardan girdiği anlaşılan 4 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Organizatör yabancı uyruklu M.Z. ve M.E. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; 231 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Yapılan 4 göçmen kaçakçılığı operasyonunda Göçmen Kaçakçılığını organize eden 4 şahsa şüpheli olarak adli işlem yapıldı. Söz konusu olaylarda yakalanan ülkeye illegal yollardan giren 10 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı işlemleri yapılarak 197 bin 184,00 idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
img

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak
img

CHP'li vekilleri gören Sırrı Süreyya Önder'in zor anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

Halil Ergün'den cenazeye gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem!
Nuri Şahin'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu

Nuri Şahin'e bir darbe daha
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı

Son Dakika Haberleri

Antalya elektrik kesintisi! 15 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Edirne okullar tatil mi15 Ocak Çarşamba (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ocak Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 15 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 15 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Ocak Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ocak Çarşamba Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.