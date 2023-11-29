Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A, S.B. ve M.C'nin kentte kadınları fuhşa teşvik ettikleri, bu kadınlara müşteri temin ettikleri, fuhuş yapılması için yer ve imkan sağladıkları, birbirleri ile de irtibatlı oldukları dolayısıyla Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatıldı.

Bu süreçte H.T. ve M.T. isimli şüphelilerin de adı geçen şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheli, Erenler Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Fakıpaşa Mahallesinde bulunan ikametlerde gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda 36 bin 485 lira, 320 dolar ve 49 bin 210 lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

9 mağdur kadın ve 53 bilgi sahibinin ifadeleri alındığı bildirildi.

Olayla ilgili E.A, S.B, H.T. ve M.T. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. M.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.